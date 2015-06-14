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بالفيديو..منع عمر البشير من مغادرة جنوب إفريقيا بجولة إخبارية مع محمود سعدالدين

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بالفيديو..منع عمر البشير من مغادرة جنوب إفريقيا بجولة إخبارية مع محمود سعدالدين بالفيديو..منع عمر البشير من مغادرة جنوب إفريقيا بجولة إخبارية مع محمود سعدالدين
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

المحكمة العليا فى جنوب إفريقيا تأمر بعدم مغادرة البشير أراضيها

تداول ورقتى إجابة “الفيزياء” و”الفلسفة والمنطق” للثانوية العامة بـ”فيس بوك”

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