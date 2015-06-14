بالفيديو..منع عمر البشير من مغادرة جنوب إفريقيا بجولة إخبارية مع محمود سعدالدين

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المحكمة العليا فى جنوب إفريقيا تأمر بعدم مغادرة البشير أراضيها

تداول ورقتى إجابة “الفيزياء” و”الفلسفة والمنطق” للثانوية العامة بـ”فيس بوك”

قائدا القوات البحرية المصرية والروسية يؤكدان سعيهما لتطوير التعاون العسكرى

نجيب ساويرس: لا توجد دولة محترمة تقبل إذاعة مكالمات مواطنيها.

تواصل ردود الفعل الغاضبة من “الداخلية” بعد بلاغها ضد”اليوم السابع” والتحقيق مع خالد صلاح