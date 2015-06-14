محلب للجالية المصرية بجنوب إفريقيا: أطمئنكم على بلدكم والأمن بيزيد

>قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للجالية المصرية بجنوب إفريقيا "أطمئنكم على بلدكم وشعبكم المتلاحم للغاية، وما تسمعوه عن مفجر صوت وغيره تقريبا انتهى، والأمن بيزيد كما أن وضوح الرؤية امام الناس أعطاهم أمل".

من جانبه، وجه سامح شكرى وزير الخارجية شكر للجالية، وقال إن الجالية المصرية تظهر بمظهر مشرف فى جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن هناك اعتمادا على الجالية لنقل صورة بمصداقية دائمة عن مصر لأنهم ينظرون للأجهزة الرسيمة بأنها تتحدث عن أمود مكلفة بالحديث عنها، لكن الجثة لديها قدرة أكبر فى النفوذ لدى الإعلام والدولة خاصة من جانب الكنيسة والأزهر.

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