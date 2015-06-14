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مصدر: باسم يوسف وأيمن نور والأسوانى وفضل ليسوا على قوائم الترقب والوصول

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مصدر: باسم يوسف وأيمن نور والأسوانى وفضل ليسوا على قوائم الترقب والوصول مصدر: باسم يوسف وأيمن نور والأسوانى وفضل ليسوا على قوائم الترقب والوصول
أكد مصدرأمنى مسئول أن كلا من أيمن نور وباسم يوسف وعلاء الأسوانى وبلال فضل لم يصدر بحقهم أى قرار ضبط حال وصولهم البلاد عبر مطار القاهرة أو أى مطارات أخرى داخل البلاد، وأنهم ليسوا مدرجين على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول.

جاء ذلك على خلفية نشر عدد من المواقع وضع عدد من الإعلاميين والسياسيين على قوائم المنع من السفر وترقب وصولهم لوجود بلاغات أو تحقيقات أمام أجهزة التحقيق.
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