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محلب: لا يوجد فى مصر مسلم ومسيحى ومفيش كبير فى البلد إلا القانون

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محلب: لا يوجد فى مصر مسلم ومسيحى ومفيش كبير فى البلد إلا القانون محلب: لا يوجد فى مصر مسلم ومسيحى ومفيش كبير فى البلد إلا القانون
قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال لقائه بالجالية المصرية بجنوب أفريقيا، أن وطن واحد لا يوجد فيه قبطى ومسلم، وهناك قانون، و"كلنا أهل وأخوة ولن يتمكن الدخول بيننا".

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب "مفيش كبير فى البلد غير القانون"، مضيفا هناك قانون يحمى كل موطن مصرى وكلنا ضد الجريمة ومن يخطئ فالقانون يطبق عليه، وضرب مثال إذا خطف أحدا سواء مسلم أو مسيحى فالقانون يطبق عليه.

وأشار إلى أن الكنائس جزء من القانون، وقال إن مجلس الوزراء خصص قبل العيد 30 فدانا فى القاهرة الجديدة، مقابل شكوى بابا تواضرس من ازدحام منطقة العجوزة.

محلب للجالية المصرية بجنوب إفريقيا: أطمئنكم على بلدكم والأمن بيزيد
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