فوز السعودي حمزة هوساوي بلقب X Factor ومفاجأة راغب وغضب إليسا ودنيا سمير غانم

جاء فوز السعودي حمزة هوساوي ليتوافق مع التوقعات التي توقعها العديد. فمع نهائيات الموسم الأول من برنامج x factor والكل كان يتوقع فوز حمزة هوساوي باللقب بل وكانت كل الدلائل تشير إلى فوزه باللقب. وهو ما أثار جدلاً بين وسائل الإعلام قبل موعد الحلقة الأخيرة بيوم واحد حيث حضرت من جميع البلدان العربية نخبة كبيرة من وسائل الإعلام العربية والمحلية. ولبّت "سيدتي" دعوة مجموعة قنوات ام بي سي السفر إلى لبنان وزيارة استوديوهات ام بي سي لحضور الحلقة الأخيرة من البرنامج. وبحضور السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا ايخهورست، بدأت الحلقة بعدما تم الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم مع متسابقيهم بتهنئة من مقدم البرنامج باسل الزارو إلى راغب علامة على دعوته من جامعة "جورج واشنطن" ليذهب إلى هناك ويحاضر أمام الطلاب قبل تخرجهم. وتحدث علامة عن سعادته بتلك الدعوة وفيما يخصّ الحلقة الأخيرة قال: "نحن مثل الطلاب الذين انتهوا من عامهم الدراسي "هذه هي حالتنا". فيما قالت إليسا: هذا الموسم من أكثر التجارب الإيجابية التي عشتها كما وأنني غاضبة "مش مبسوطه" بانتهاء البرنامج لأن كان به طاقة إيجابية جميلة. وفضّلت دنيا سمير غانم في بداية حديثها أن توجه التحية إلى زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي كان حاضراً معها. وبعدها وجّهت التحية إلى وسائل الإعلام الحاضرة ثم أعربت عن غضبها من انتهاء هذا الموسم لأنها ستشتاق إلى المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم وأضافت:" أتمنى فوز فريق the 5 ".

مفاجأة راغب وحالة التوتر

وبعدها تحول المسرح إلى خلية نحل بين كل فقرة وأخرى تقوم خلية النحل بتغيير ديكور المسرح ليتناسب مع اللوحات الفنية التي عرضت. وبالفعل قدم كل من حمزة هوساوي وهند زيادي وفريق the 5 لوحات فنية طربية غنائية واستعراضية مبهرة. ومن أجمل اللوحات الفنية التي قدمها فريق the 5 هي أغنية "الليلة دي" لعمرو دياب ممزوجة مع أغنية "سواي" وشاركوا دنيا سمير غانم في غناء أغنيتها "قصة شتا". كما وقدم حمزة هوساوي أيضاً ثلاث أغاني منها "ديو" مع راغب "أحضني". ونجح راغب في دفعه للغناء بالعربي معه. فكانت بمثابة مفاجأة للجمهور. وغنت هند "حالة حب" مع إليسا إلى جانب أغاني أخرى. وبعد مرور ثلاث ساعات في الاستوديو بين الغناء والمزاح وحالة ممزوجة بالتوتر والفرح، جاءت اللحظة الحاسمة للإعلان عن الفائز باللقب "حمزة هوساوي" الذي حصل على لقب "The X Factor" ، وعدداً من الجوائز العينيّة والمادية القيمة، أبرزها مبلغ نقدي 100 ألف ريـال سعودي تقدمة البرنامج، وعقد مع "Sony Music Entertainment Middle East"، ورحلة بحرية حالمة مع نجوم العالم العربي في برنامج "Stars On Board"، إضافة إلى اللقاء بعراب برنامج "The X Factor" بصيغته الأصلية، العالمي سايمون كاول، عضو لجنة تحكيم البرنامج بصيغته البريطانية والمشرف على الصيغ العالمية جميعها، وذلك على هامش زيارة استثنائية سيحظى بها حمزة لاستوديوهات SONY HQ العالمية في لندن حيث يتم إنتاج "The X Factor" بنسخته البريطاني وبعد الاحتفال بحمزة على المسرح وفرقعة البالونات

حمزة: لم أواجه مشاكل مع السعوديين

وبعد استراحة قصيرة عقد مؤتمر صحفي حضره أعضاء لجنة التحكيم والفائز حمزة هوساوي ومـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية، كما حضر المؤتمر مقدمي البرنامج باسل الزارو ودانييلا رحمه الذين قدم لهم مازن الشكر خلال المؤتمر عن أدائهم وطريقة تقديمهم في البرنامج. وأضاف قائلاً: نحن سعداء جداً بنجاح "إكس فاكتور" بقيمة عالية. ومن ثم فتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام. فأجاب راغب عن سؤال ما هي النصائح التي يقدمها إلى حمزة بعد النجاح فقال: "السهل هو النجاح في "إكس فاكتور" واليوم بدأ مشواره. وهناك صعوبة أكبر. وأتوقع لحمزة أنه سيقف في الصفوف الأولى مع نجوم هوليوود". أما حمزة فكانت مشاعره مختلطة بين الفرح والشعور بالذهول فقال : "مازلت إلى الآن لا أدرك إحساسي بالفوز وأحاول أن أجمع مشاعري. لكنني سعيد بالفوز وبالشراكة مع "سوني ميوزك". وتعقيباً على كلام أستاذ راغب أنا مستعد لكل المتاعب المقبلة لأنني كنت أنتظر ما أريده. ورداً على سؤال إذا الشعب السعودي يتقبل ويهتم بغنائه الغربي قال: "هناك العديد من الشعب السعودي يستمع إلى الاغنية الغربية. كما أن التصويت الذي حصلت عليه يدلّ على استعداد الناس أن يسمعوا فناناً عربياً يغني بالإنجليزية. ولذا لم أواجه أي مشاكل مع الشعب السعودي". وهنا باركت له دنيا مازحة:" أنا سعيدة بفوز حمزة لأنه حتماً تم رفده من البنك الذي كان يعمل فيه". فضحك الجميع وعن سؤال عن الاستفادة التي حصلت عليها دنيا من خلال البرنامج أجابت: "اكتشفت أشياء في شخصيتي لم أكن أعرفها من قبل". أما بالنسبة لمشاركتها في الموسم الثاني قالت : "هذا الموضوع يحتاج إلى تفكير وسابق لأوانه". وانتهى المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وغادر الجميع المسرح سريعاً حيث عبروا عن الإرهاق والتعب الذي تعرضوا إليه في هذا اليوم.

