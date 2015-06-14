بيرين سات تتفوّق على توبا بويوكستون وهذا هو شريكها في "السلطانة كوسيم"

منذ سنوات والصحافة التركية تعدّ مقارنة ومنافسة بين الممثلتين التركيتين بيرين سات وتوبا بويوكستون. وهي وجدت في التنافس على بطولة مسلسل "السلطانة كوسيم" فرصتها الذهبية لتجديد المنافسة بينهما، حيث اعتبرت توقيع بيرين مؤخّراً على عقد بطولتها للمسلسل التاريخي، برغم معارضة زوجها المغني كينان دوغلو، انتصاراً فنياً كبيراً لها على منافستها توبا بويوكستون التي حققت نجاحاً موازياً لما حققته بيرين سات مع الممثل أنجين أكيوريك في "فاطمة" على مدار موسمين كاملين، من خلال مسلسلها الناجح مع أنجين "العشق الأسود"، على مدار موسمين كاملين.

وستحصل الممثلة بيرين سات على أعلى أجر بين الممثلات التركيات عن دورها الرئيسي الأول في أول مسلسلاتها التاريخية "السلطانة كوسيم"، حيث ستتقاضى عن الحلقة الواحدة منه 90 ألف ليرة تركية في كلّ أسبوع، أي بمعدل راتب شهري يصل إلى 360 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 135 ألف دولار أمريكي.

وقد صرّح مصدر مقرّب من منتج المسلسل التركي الشهير تيمور ساوجي أن ساوجي قابل 6000 شخص من أجل اختيار الفنانين المناسبين لفريق عمله، وأنه قد تمّ الانتهاء من كتابة 10 حلقات دراميّة، برغم أنّ اسم بطله لم يتّضح بعد، كما لم يتمّ الكشف عن أسماء الذين تمّ اختيارهم، إلا أربعة من بينهم الممثلتان: بيرين سات البطلة الأولى، وهوليا أفشار التي ستقدّم دوراً نسائياً رئيسياً في العمل، هو دور السلطانة صفية. ولليوم، لم يتمّ نشر مرشح واحد لبطولته إلى جانب بيرين سات، ممّا يزيد فضول الصحافة لمعرفته أو للتكهّن باسمه.

وبعد إعلان انضمام الممثل التركي متي هوروز أوغلو الشهير بـ"سهيل" في "على مر الزمان" لأسرة مسلسل "السلطانة كوسيم"، تساءل كثيرون إن كان هو البطل الرئيسي؟ والإجابة عن هذا السؤال ستكون في الحلقات الأولى من المسلسل الذي سيعرض في شهر أيلول المقبل على شاشة قناة "ستار التركية".

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