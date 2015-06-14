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مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بسوهاج‎

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مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بسوهاج‎ مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بسوهاج‎

لقى طفل مصرعه دهساً تحت عجلات سيارة ربع نقل، وذلك على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج .

 كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل، والمتجهة من سوهاج إلى قنا أمام قرية بني حميل جنوب محافظة سوهاج، وتبين أن الجثة لطفل 16 عام، ويدعى “محمود حربي”، ويقيم بجزيرة شندويل، وأظهرت التحريات، أن الطفل لقى مصرعه، بسبب سرعة السيارة الربع نقل، والتي تقابلت مع عربة كارو كان يقودها الطفل، الأمر الذي أدى إلى دهس الطفل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وجاري التعرف على هوية السائق، والذي أصيب بحالة إغماء، وتم إداعه المستشفى.

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