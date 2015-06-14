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رفع جلسة إعادة محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم لإصدار القرار

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رفع جلسة إعادة محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم لإصدار القرار رفع جلسة إعادة محاكمة المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم لإصدار القرار

>رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلسة إعادة محاكمة المتهم طارق إبراهيم أحمد، والصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات الإدارية على خلفية اتهامه بالاشتراك فى اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى كرداسة لإصدار القرار.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم .

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