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القبض على عاطل بحوزته 120 طربة حشيش فى مطروح

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القبض على عاطل بحوزته 120 طربة حشيش فى مطروح القبض على عاطل بحوزته 120 طربة حشيش فى مطروح
تمكن ضباط شعبة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح، اليوم الأحد، من ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عاطل من قرية رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلو مترا.

كانت وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، حول قيام "خير الله . ع" 27 سنة عاطل، مقيم رأس الحكمة، بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبطه بكمين أعد له أمام مطاحن أبو على، بالكيلو 8 بمدخل مدينة مرسى مطروح، وبحوزته عدد 120 طربة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 12 كيلو جراما.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة النيابة العامة .

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