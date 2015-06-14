مساعد وزير الداخلية يقود حملات على السكة الحديد ويضبط سلاحا ومخدرات

قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات أمنية استهدفت مناطق الصعيد "أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر"، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات داخل محطات القطارات ووسائل النقل والمواصلات.

ونجحت قوات الأمن فى ضبط كرتونة داخل القطار رقم 992 ( القاهرة / الأقصر) أثناء توقفه على رصيف محطة سكك حديد قنا بداخلها سلاح، وتحرر المحضر رقم 6/248 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالحرز لقسم شرطة قنا وعرضه على النيابة.

كما ضبطت تاجر خردة سرق 5 فنلنكات حديدية خاصة بهيئة السكة الحديد طول الفلنكة 4 أمتار و8 سبايك ألومنيوم تزن الواحدة حوالى 15 كيلوجراما خاصة بشركة مصر للألومنيوم وكمية من الأسلاك الكهربائية المصنوعة من الألومنيوم، خاصة بشركة الكهرباء، وتحرر له المحضر رقم 4/110 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى، وجار إرساله بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة الوقف لقيده وعرضه على النيابة.

تمكنت وحدة مباحث ق محطة سكك حديد قنا من ضبط بائع متجول أثناء تواجده على رصيف محطة سكك حديد قنا، وبحوزته لفافة ورقية بداخلها كمية من البانجو وتحرر المحضر رقم 4/248 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.