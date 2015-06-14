مساعد وزير الداخلية يقود حملات على السكة الحديد ويضبط سلاحا ومخدرات

ونجحت قوات الأمن فى ضبط كرتونة داخل القطار رقم 992 ( القاهرة / الأقصر) أثناء توقفه على رصيف محطة سكك حديد قنا بداخلها سلاح، وتحرر المحضر رقم 6/248 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالحرز لقسم شرطة قنا وعرضه على النيابة.
كما ضبطت تاجر خردة سرق 5 فنلنكات حديدية خاصة بهيئة السكة الحديد طول الفلنكة 4 أمتار و8 سبايك ألومنيوم تزن الواحدة حوالى 15 كيلوجراما خاصة بشركة مصر للألومنيوم وكمية من الأسلاك الكهربائية المصنوعة من الألومنيوم، خاصة بشركة الكهرباء، وتحرر له المحضر رقم 4/110 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى، وجار إرساله بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة الوقف لقيده وعرضه على النيابة.
تمكنت وحدة مباحث ق محطة سكك حديد قنا من ضبط بائع متجول أثناء تواجده على رصيف محطة سكك حديد قنا، وبحوزته لفافة ورقية بداخلها كمية من البانجو وتحرر المحضر رقم 4/248 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.