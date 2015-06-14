أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الدستورية العليا": "الجنايات"هى المختصة بنظر التظلم من قرار المنع من السفر

Google+ Print
"الدستورية العليا": "الجنايات"هى المختصة بنظر التظلم من قرار المنع من السفر "الدستورية العليا": "الجنايات"هى المختصة بنظر التظلم من قرار المنع من السفر
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور باختصاص محكمة الجنايات بنظر التظلم من قرار النائب العام بالمنع من السفر.

وأوضحت المحكمة – في أسباب حكمها - أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر بمناسبة وأثناء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة معه، يمثل إجراء قضائيا من الإجراءات التى تباشرها النيابة باعتبارها سلطة يناط بها القانون مهمة التحقيق فى ارتكاب جريمة.

وأضافت المحكمة أن الغاية من قرار المنع من السفر هى بقاء المتهم قريبا من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الإتهام، ويعد من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، ولذلك تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن تلك القرارات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365