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"الحاجة اللى قولتلك عليها تبات عند صلاح "نص رسالة فى هاتف ابنة"الصيرفى"

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"الحاجة اللى قولتلك عليها تبات عند صلاح "نص رسالة فى هاتف ابنة"الصيرفى" "الحاجة اللى قولتلك عليها تبات عند صلاح "نص رسالة فى هاتف ابنة"الصيرفى"
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى فض أحراز القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر"، وتبين ان بالحرز رقم 760 والخاص بـ"كريمة الصيرفى"، 15 رسالة على الهاتف المحمول، تبين أن الأولى عبارة عن إعلان باشتراك الأحاديث، والثانية عبارة عن رقم كودى للفيس بوك، والثالثة باسم "أحمد ربيع" بتاريخ 28 مارس من العام الماضى، وهى عبارة عن أربع رسائل خاصة، ورسالة أخرى باسم "بابا عائشة" بتاريخ 28 مارس من العام الماضى وبداخله 3 رسائل إحداها بها عبارة "أنا فى الشهداء"، والثانية "أنا روحت مقدرتش أقف أكتر من كده"، والثالثة "أنا روحت للدكتور عشان أشوف موضوع ضهرى".

كما تبين أن هناك رسالة باسم "إيمان" بتاريخ 26 مارس من العام الماضى مضمونها "إحنا هنروح جامعة القاهرة"، ورسالة من "أحمد على" تقول "فينك وليه مش بتردى قلقانين عليكى"، ورسالة من "أحمد بيه" تحوى رسالتين إحداهما صوتية بتاريخ 19 مارس من العام الماضى وقد دون أمامها باللغة الإنجيلزية، والثانية مضمونها "الحاجة اللى قولتلك عليها تبات عند صلاح إذا سمحتى أختاه"، وباقى الرسائل إعلانات، ورسالة من شخص يدعى "مظهر بيك".

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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