الخارجية السودانية: ليس هناك ما يهدد سلام الرئيس عمر البشير

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه ليس هناك ما يهدد سلام الرئيس عمر البشير، وحكومة جنوب إفريقيا رحبت مسبقا بزيارته، وظهر الرئيس السودانى عمر البشير، بالصورة الجماعية للزعماء مع انطلاق القمة الافريقية، بحسب تقارير إعلامية لقناتى العربية وسكاى نيوز عربية.

أصدرت محكمة فت جنوب إفريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، قراراً بمنع الرئيس السودانى عمر البشير مؤقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت فى طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وفق حكم صدر الأحد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد دعت السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السودانى عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقى التى تنعقد الأحد فى جوهانسبرج.

ودعا رئيس المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا التى "أسهمت دوما فى تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير الذى تلاحقه المحكمة منذ 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويشارك عمر البشير فى قمة للاتحاد الإفريقى فى جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه فى إطار الملاحقات التى صدرت بحقه فى 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأخرى فى 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.

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