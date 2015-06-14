الحكومة الفلسطينية: تقرير اسرائيل بشأن غزة لا يغير المطالبة بتحقيق دولى

اكدت الحكومة الفلسطينية ان تقرير الحكومة الاسرائيلية الذى صدر الاحد ونفى استهداف المدنيين فى غزة لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي.

وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو لوكالة فرانس برس ان "القرار الاسرائيلى بنفى استهداف المدنيين فى غزة ياتى استكمالا لما قامت به اسرائيل فى قطاع غزة" ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولى فى حرب غزة التى جرت فى صيف 2014.

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