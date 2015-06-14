محلب للجالية المصرية: الله منح مصر قائدا وحد الشعب ونسير فى الطريق الصحيح

بدأ منذ قليل لقاء المهندس إبراهيم محلب بالجالية المصرية بجنوب إفريقيا، ووجه محلب تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى للجالية، قائلا: الرئيس كان يود الحضور لكن حالت الظروف دون ذلك، شاكرا الجالية على وقفتهم المؤيدة للاستقرار فى مصر

وقال إن الله منح مصر قائدا استطاع توحيد الشعب حوله وحول مصر، لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الحياة فى مصر تغيرت مستشهدا بتطوير منطقة وسط البلد التى بدأت تعود لرونقها، موضحا أن الأمن كان مرتبكا وكانت هناك جرائم غريبة على مصر لكن الآن انتهت كل هذه الأمور وعاد الأمن إليها.

وقال المهندس إبراهيم محلب إن الشعب المصرى يريد التغيير، وأنه لا يحمل روح الكراهية بل إنه يحمل روح التسامح، لافتا إلى أن مصر تمتلك جيشا قويا من أقوى جيوش العالم وحقق معجزات للحفاظ على سيناء والأمن القومى المصرى ويساعد فى تنمية مصر بما يملكه من إمكانيات.

وأشار محلب، خلال لقائه الجالية المصرية بجنوب إفريقيا إلى أن الجو فى مصر الآن جاذب للاستثمار، لافتا إلى أن خارطة الطريق السياسية تسير وفقا لما تم الاتفاق عليه، موضحا أن الانتخابات البرلمانية هى المرحلة الأخيرة حتى تكتمل أركان الدولة.

وقال محلب: "كنا قد أصدرنا القانون فى شهر مارس إلا أنه تم الحكم بعدم دستورية مادتين وفقا لتفسير المحكمة، ولم يكن أمام الحكومة إلا احترام الحكم، ونأمل خلال أيام أن ينتهى من القانون بعد دراسته الآن فى مجلس الدولة.. وقبل نهاية هذا العام سيكون لدينا مجلس نواب ولن تتدخل حكومة فى هذه الانتخابات مطلقا، مشيرا إلى أن الانتخابات ستكون مفتوحة أمام العالم كله.

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