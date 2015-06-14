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الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ5 من الإخوان متهمين بإثارة الشغب

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الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ5 من الإخوان متهمين بإثارة الشغب الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ5 من الإخوان متهمين بإثارة الشغب
قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسينى غيابيا اليوم الأحد، بحبس 5 من أعضاء جماعة الإخوان لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم فى اتهامهم بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر، وهم كل من "كريم.ح" و"أيمن.ف" و"أحمد.س" و"عمرو.ك" و"عبد المعز.م".

كانت جماعة الإخوان نظمت مظاهرة بالعجوزة وهتفوا ضد الشرطة والجيش وقطعوا الطريق، وتمكنت قوات الامن من تفريقهم بقنابل الغاز وألقت القبض على 5 منهم وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم وأخلى قاضى المعارضات سبيلهم ولم يحضروا جلسة محاكمتهم فصدر الحكم عليهم غيابيا.
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