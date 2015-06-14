فريق من النيابة يستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس الغردقة

ترأس المستشار إسلام رمضان المحام العام لنيابات البحر الأحمر فريقا من النيابة العامة، والذى شارك فيه عدد كبير من معاونى وكلاء النيابة العامة وأحمد بغدادى من سكرتارية النيابة، لسماع أقوال المصابين فى الأتوبيس السياحى المنقلب شمال الغردقة.

وكان قد لقى 12 عاملا بأحد فنادق الباتروس مصرعهم بينما أصيب 25 آخرون بينهم عدد من أسرهم، خاصة الأطفال فى انقلاب أتوبيس تابع لمجموعة الباتروس بالكيلو 17 شمال الغردقة.

نقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف المتوفين والمصابين لمستشفى الجونة التخصصى - الغردقة العام، وتجرى النيابة العامة التحقيقات.

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