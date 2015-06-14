أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

فريق من النيابة يستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس الغردقة

Google+ Print
فريق من النيابة يستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس الغردقة فريق من النيابة يستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس الغردقة
ترأس المستشار إسلام رمضان المحام العام لنيابات البحر الأحمر فريقا من النيابة العامة، والذى شارك فيه عدد كبير من معاونى وكلاء النيابة العامة وأحمد بغدادى من سكرتارية النيابة، لسماع أقوال المصابين فى الأتوبيس السياحى المنقلب شمال الغردقة.

وكان قد لقى 12 عاملا بأحد فنادق الباتروس مصرعهم بينما أصيب 25 آخرون بينهم عدد من أسرهم، خاصة الأطفال فى انقلاب أتوبيس تابع لمجموعة الباتروس بالكيلو 17 شمال الغردقة.

نقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف المتوفين والمصابين لمستشفى الجونة التخصصى - الغردقة العام، وتجرى النيابة العامة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365