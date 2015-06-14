ضبط عاطل يروج المخدرات داخل حجز قسم شرطة التبين

تباشر نيابة التبين برئاسة المستشار إسلام سرور التحقيق مع عاطل، لاتهامه بترويج المواد المخدرة داخل حجز قسم شرطة التبين، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بالغضافة إلى قطع من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها وترويجها على زملائه فى الحجز.

تفاصيل الواقعة بدأت عقب انتهاء موعد الزيارة الخاصة بأسر المتهمين بقسم شرطة التبين، حيث أجرى ضابط بالقسم عملية تفتيش للمتهمين بحجز القسم ليتم ضبط عاطل محتجز على ذمة قضية مخدرات وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة وقطع الحشيش .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها بين المتعاطين من زملائه بالحجز، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .