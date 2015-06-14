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النيابة: المخابرات استعادت رسائل "فايبر" محذوفة بين متهمين بالتخابر مع قطر

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النيابة: المخابرات استعادت رسائل "فايبر" محذوفة بين متهمين بالتخابر مع قطر النيابة: المخابرات استعادت رسائل "فايبر" محذوفة بين متهمين بالتخابر مع قطر
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، فض الأحراز بالقضية.

بدأت جلسة اليوم بفض الحرز رقم 760 الخاص بالمتهمة "كريمة الصيرفى" وتبين احتوائه على 15 رسالة مخزنة فى هاتفها المحمول، طالعتها المحكمة .

وبفحص الرسائل على برنامج "الفايبر" تبين وجود 3 رسائل إحداها من "أحمد على عبده" المتهم الرابع بقضية التخابر مع قطر تقول "ما باليد حيلة" بتاريخ 22 مارس من العام الماضى، كما تبين وجود صورة قال ممثل النيابة إنها للمتهم الرابع.. وتابع: هناك رسائل تم حذفها من قبل المتهمة واسترجعتها المخابرات العامة، وفى هذه القضية جميع البيانات التىسبق حذفها وتم استرجاعها بمعرفة الفنيين المختصين بجهاز المخابرات وموجودة وثابتة على الهارد ديسك موضوع الحرز رقم 1095.

وأضاف ممثل النيابة أن ما تم استعراضه الآن هو جزء من رسالة عبر "الفايبر" بين المتهم الرابع "أحمد على عبده" والمتهمة "كريمة أمين الصيرفى" وباقى أجزاء المحادثة ثابتة بعد استرجاعها.

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
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مصر 365

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