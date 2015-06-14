المحكمة تفحص مكالمات ابنة "الصيرفى" المتهمة بـ"التخابر مع قطر"

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، فض أحراز القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر".

بدأت المحكمة بفض الحرز رقم 760الخاص بالمتهمة "كريمة الصيرفى" ، وتبين أن به 15 رسالة مخزنة على الهاتف المحمول، وبرنامج "الفايبر"، وطلبت النيابة من الخبير الفنى فحص رسائل "الواتس آب"، فأكد أن الهاتف غير متصل بالإنترنت ما يصعب من عملية قراءة الرسائل، وبعد فتح البرنامج لم يتم العثور على رسائل مسجلة به.

وبمراجعة دليل استقبال وإرسال المكالمات الهاتفية تبين وجود 6 مكالمات باسم "أحمد بيك" 27 مارس من العام الماضى بدءا من العاشرة و19 دقيقة حتى الحادية عشرة وأربع دقائق مساء، ولم يتم الرد عليها، وتلاحظ وجود اتصال من الهاتف محل الفحص إلى ذات الرقم "أحمد بيك" واستغرق 46 ثانية، ومكالمات أخرى صادرة من الهاتف لم يتم الرد عليها .

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .