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المتهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" يطلب التأجيل..والقاضى :مش هعدمك وأنت واقف

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المتهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" يطلب التأجيل..والقاضى :مش هعدمك وأنت واقف المتهم بحرق كنيسة "كفر حكيم" يطلب التأجيل..والقاضى :مش هعدمك وأنت واقف
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة إلى المتهم طارق إبراهيم أحمد، فى إعادة محاكمته على ذمة اتهامه بحرق كنيسة كفر حكيم فى كرداسة، بعد صدور حكم ضده غيابيا بالمؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وأكد أنه لم يشارك فى الأحداث وليس له أى علاقة بجماعة الإخوان لا من قريب أو بعيد أو أى من العناصر السلفية.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم .

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مصر 365