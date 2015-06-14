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تجديد حبس جزار سقط بـ 3 كيلو حشيش فى المعادى

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تجديد حبس جزار سقط بـ 3 كيلو حشيش فى المعادى تجديد حبس جزار سقط بـ 3 كيلو حشيش فى المعادى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس جزار 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر الحشيش.

وكشفت التحريات أن المتهم "ا.د" يروج المواد المخدرة على عملائه و صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبإعداد كمين تم ضبطه وبحوزته 3 كيلو حشيش واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار وبإحالته إلى النيابة باشرت التحقيق.
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