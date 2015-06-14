أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لأصحاب الأمراض المناعية.. لو عندك مشكلة فى العين الجراحة مش علاج

Google+ Print
لأصحاب الأمراض المناعية.. لو عندك مشكلة فى العين الجراحة مش علاج لأصحاب الأمراض المناعية.. لو عندك مشكلة فى العين الجراحة مش علاج
أصحاب الأمراض المناعية، قد تؤثر هذه الأمراض على أعينهم ونتيجة لإهمال العلاج قد تتسبب فى حدوث المضاعفات، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعون علاج أى مشكلة بالعين .

وفى هذا السياق يقول الدكتور إبراهيم طاهر أستاذ طب وجراحة العيون، إن أصحاب الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء أو الإيدز قد يصعب إجراؤهم لعمليات تصحيح الإبصار، أو علاج المياه البيضاء أو الزرقاء سواء بالليزر أو الفيمتو ليزر أو التدخل الجراحى التقليدى، لأنه بعد التدخل الجراحى يحدث التهاب نتيجة لمهاجمة الأجسام المضادة للجسم، مما يتسبب ذلك فى فشل العملية الجراحية وتعود المشكلة التى يعانى منها المريض مرة أخرى.

لذا يؤكد د. إبراهيم طاهر على هؤلاء المرضى بضرورة الالتزام بالأدوية المعالجة للمرض المناعى، والاستشارة الطبية المستمرة لتجنب أى مضاعفات تؤثر على صحة العين، كما يجب الحرص على فحص العين جيدا كل فترة من خلال الأشعة والفحوصات.

يستكمل حديثة قائلا: "من الضرورى الحفاظ على تناول الأدوية التى تعالج الأجسام المضادة بالجسم، للحفاظ على سلامة العينين، وبالنسبة لمرضى الذئبة الحمراء عند إهمال علاجه فقد يحدث جفاف بالعينين والإصابة بجفاف القرنية، أما بالنسبة لإهمال علاج الإيدز يؤدى إلى الإصابة بالتهابات فى جفن العين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365