لأصحاب الأمراض المناعية.. لو عندك مشكلة فى العين الجراحة مش علاج

أصحاب الأمراض المناعية، قد تؤثر هذه الأمراض على أعينهم ونتيجة لإهمال العلاج قد تتسبب فى حدوث المضاعفات، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيعون علاج أى مشكلة بالعين .

وفى هذا السياق يقول الدكتور إبراهيم طاهر أستاذ طب وجراحة العيون، إن أصحاب الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء أو الإيدز قد يصعب إجراؤهم لعمليات تصحيح الإبصار، أو علاج المياه البيضاء أو الزرقاء سواء بالليزر أو الفيمتو ليزر أو التدخل الجراحى التقليدى، لأنه بعد التدخل الجراحى يحدث التهاب نتيجة لمهاجمة الأجسام المضادة للجسم، مما يتسبب ذلك فى فشل العملية الجراحية وتعود المشكلة التى يعانى منها المريض مرة أخرى.

لذا يؤكد د. إبراهيم طاهر على هؤلاء المرضى بضرورة الالتزام بالأدوية المعالجة للمرض المناعى، والاستشارة الطبية المستمرة لتجنب أى مضاعفات تؤثر على صحة العين، كما يجب الحرص على فحص العين جيدا كل فترة من خلال الأشعة والفحوصات.

يستكمل حديثة قائلا: "من الضرورى الحفاظ على تناول الأدوية التى تعالج الأجسام المضادة بالجسم، للحفاظ على سلامة العينين، وبالنسبة لمرضى الذئبة الحمراء عند إهمال علاجه فقد يحدث جفاف بالعينين والإصابة بجفاف القرنية، أما بالنسبة لإهمال علاج الإيدز يؤدى إلى الإصابة بالتهابات فى جفن العين.