خطة دار الإفتاء للتواصل مع المواطنين خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة متكاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك تشمل العديد من البرامج والإجراءات للتواصل مع الجمهور بمختلف وسائل التواصل فى هذا الشهر الكريم.

وأكد نجم إبراهيم أن دار الإفتاء ستطلق حزمة من الخدمات الشرعية التى تسهل عملية التواصل بين المفتى والمستفتى منها الخط الساخن لفتاوى الصيام الذى يعمل يوميا للرد على أسئلة المستفتين فى كل مكان بعشر لغات وكذلك صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك والتى تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته إضافة إلى كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم والذى يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام.

وأشار مستشار المفتى إلى أن كتاب الصوم يتعرض إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته، أيضًا يحتوى الكتاب على كل الفتاوى التى وردت إلى الدار فى الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، والتى يجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوى على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر، ويأتى ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين فى الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم، أن المفتى سوف يقدم برنامجًا إذاعيًا على شبكة إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان بعد صلاة العصر حول شهر رمضان وما يتعلق به من أحكام كما سيقدم مفتى الجمهورية برنامجا يوميا على بعض القنوات الفضائية، وسيكتب فضيلة المفتى كذلك عدة مقالات يومية فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية.

وفى إطار سعى دارالإفتاء لنشر صحيح الدين ووسطية الإسلام والتواصل مع الجاليات الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الشهر الكريم يوفد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتى إلى المراكز الإسلامية فى ولاية نيويورك الأمريكية وذلك لتقديم الدعم الشرعى للجالية المسلمة هناك بالإضافة إلى ظهور علماء دار الإفتاء المصرية فى عدد من البرامج التليفزيونية المباشرة للرد على استفسارات وأسئلة المشاهدين حول رمضان وأحكام الصيام، بالإضافة إلى الرسائل والبيانات الصحفية اليومية لفضيلة المفتى ودار الإفتاء حول أحكام وفتاوى الصيام التى يكثر السؤال عنها.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم إلى أن الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية سوف يقوم بعرض المواقيت الصحيحة للإمساك والإفطار، بالإضافة إلى نشر عدد من الأسئلة والأحكام الشائعة عن الصيام وشهر رمضان على صفحات الموقع الإلكترونى.

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم فى تصريحات صحفية اليوم أن دار الإفتاء سوف تنظم احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء الثلاثاء المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وسيعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

وأوضح مستشار مفتى الجمهورية أن الاحتفال سيشهده كل من الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إضافة إلى حضور كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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