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وزير الصحة: ختان الإناث لا جدوى منه ويضر بصحة الفتيات

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وزير الصحة: ختان الإناث لا جدوى منه ويضر بصحة الفتيات وزير الصحة: ختان الإناث لا جدوى منه ويضر بصحة الفتيات
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه تم وضع نظام دورى للتفتيش على المنشآت الطبية، من جانب إدارة العلاج الحر بالوزارة لمكافحة ختان الإناث.

وقال وزير الصحة فى تصريحات اليوم الأحد، إنه تم دمج مكون مناهضة ختان الإناث داخل البرامج التدريبية بالوزارة.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة تتعاون حاليًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إعلان دليل إرشادى للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وفى مقدمتها ختان الإناث.

وأوضح وزير الصحة أنه تم توجيه الأطباء للإبلاغ عن الحالات التى تتلقاها المستشفيات، وبها شبهات ارتكاب جريمة ختان الإناث، مشيرًا إلى عدم جدوى ختان الإناث، وتابع قائلا "إنها تضر بصحة المرأة".
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