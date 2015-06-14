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محلب يبحث مع نظيره الجيبوتى سبل مكافحة الاٍرهاب

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محلب يبحث مع نظيره الجيبوتى سبل مكافحة الاٍرهاب محلب يبحث مع نظيره الجيبوتى سبل مكافحة الاٍرهاب
التقى منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، برئيس وزراء جيبوتى عبد القادر كامل محمد، على هامش أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبرج.

ونقل محلب لرئيس وزراء جيبوتى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه محلب الدعوة لرئيس جيبوتى عمر جيله لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وقال له إن هذا المشروع سيعم بالفائدة على مختلف القارة الأفريقية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن المنطقة التى تقع بها جيبوتى منطقة حيوية بدأت يد الاٍرهاب الغاشمة تتسلل إليها، ولذلك فإن تتطلع إلى مزيد من التنسيق مع جيبوتى لمكافحة الاٍرهاب عبر تبادل المعلومات فى هذا الصدد.
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