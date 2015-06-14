حرس الحدود يوجه ضربات موجعة للمهربين والإرهابيين على مدار 18 شهرًا

استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى، وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة لحماية وتأمين كافه حدود الوطن، وجه رجال حرس الحدود ضربات موجعة للمهربين والخارجين عن القانون والعناصر التكفيرية والإرهابية على مدار العام ونصف الماضيين.

أسفرت تلك الجهود عن حصيلة هائلة من المضبوطات والأسلحة والذخائر والمواد المخدرة على مدار أكثر من عام ونصف:

أولا: فى مجال الأسلحة والذخائر

ثانيا فى مجال مكافحة التهريب عبر الأنفاق

ثالثا فى مجال ضبط المواد المخدرة

رابعاً فى مجال ضبط المعادن والمواد البترولية

خامساً فى مجال ضبط الأدوية والبضائع والعملات المهربة

سادساً فى مجال ضبط أجهزة الاتصالات والحواسب الآلية

سابعاً فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

>ضبط 1093 بندقية آلية و4399 بندقية خرطوش و981 بندقية ضغط هواء و13 بندقية قناصة و3419 طبنجة ومسدس و7 رشاشات مختلفة الأعيرة و2 قاذف آار بى جى و333 خزنة مختلفة الأنواع و5327 سلاحا أبيض و505 مفجرات وأجهزة تفجير عن بعد تستخدم فى استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية لعناصر القوات المسلحة والشرطة وضبط 112318 طلقة آلية و581 طلقة متعددة و2614 طلقة نصف بوصة و101 طلقة قناصة و160128 طلقة خرطوش و502211 طلقة 9 ملى و9 دانات آر بى جى و2 قنبلة دفاعية و64 ألف طلقة صوت و30 بومبة هاون مختلفة الأعيرة و18 طبة هاون و6 صواريخ وأربعه أطنان ومائتى وخمسين كيلوجراما من المواد المتفجرة و1055 كيلوجراما من مادة الفايبر جلاس التى تستخدم فى صناعة الصواريخ والمتفجرات.>اكتشاف وتدمير 1429 نفقًا بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية والإجرامية فى التهريب عبر الحدود مع قطاع غزة وضبط 1210 بكرات واير تستخدم فى أعمال التهريب عبر الأنفاق.>ضبط خمسة أطنان ومائتين وخمسين كليوجراما من جوهر الحشيش المخدر ومائتين واثنين وثمانين طن من نبات البانجو المخدر وثلاثة وخمسين كيلو جراما من جوهر الهيروين المخدر وعشرة كيلو جرامات أفيون وأكثر من ثمانية وأربعين مليون ونصف من الأقراص المخدرة وضبط وتدمير 156 فدانا منزرعة بنبات البانجو المخدر و381 فدان خشخاش وضبط أربعة ملايين ومائتى ألف قاروصة سجائر مسرطنة .>ضبط 242 جهازا للتنقيب عن خام الذهب و33 طن رمال تحتوى على خام الذهب و58 جوال حجارة تحتوى على خامات معدنية مستولى عليه بطرق غير شرعية و15 طن جرافيت خام وضبط 13340 لتر سولار و1080 لتر بنزين و40 طن بترول خام معدة للتهريب عبر الحدود.>ضبط أكثر من 2 مليون علبة منشطات و54920 علبة أدوية بشرية و11818 علبة أدوية بيطرية مهربة و550 جوال أسمدة زراعية و2041 علبة مبيدات زراعية معدة للتهريب وضبط 456 طن ونصف من الأرز المدعم المعد للتهريب خارج البلاد كذلك ضبط مليون ونصف جنيه مصرى و322 ألف دولار أمريكى و150 ألف جنيه سودانى و1216 شيكل إسرائيلى.>تم ضبط 244 جهاز اتصال لاسلكى وأجهزة موتوريلا وعدد من شبكات الاتصال بعيدة المدى والتى كانت معدة لاستخدامها من قبل العناصر التكفيرية و27 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية وضبط 73 جهاز لاب توب وعدد كبير من قطع غيار الحواسب الآلية و34795 جهاز تليفون محمول و300 جهاز تابلت غير خالصة الرسوم الجمركية.>تم ضبط حوالى خمسة عشر ألفا وأربعمائة وأربعين فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية منهم 11550 مصريا و1345 سودانيا و1504 سوريين و430 فلسطينيا و178 اريتريا و171 صوماليا و39 عراقيا و 54 بنجلاديشى و73 أثيوبيا و44 فردا من جزر القمر و31 أردنيا و10 ليبيين و6 يمنيين و6 أفراد من جمهورية تشاد و3 جزائريين وفرد تونسى وآخر لبنانى وفرد كاميرونى وفرد غانى.

كما تم ضبط عدد كبير من وسائل التهريب تقدر بحوالى 1188 سيارة و152 دراجة بخارية أنواع مختلفة و107 عائمات و42 أسطوانة غطس و93 موتور تستخدم لمراكب الصيد و14 لودر وجرارا .

ومع استمرار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود عيون مصر الساهرة بالتعاون مع كافة أجهزة القوات المسلحة دفاعاً عن أمن الوطن واستقرارة ومستقبل أبنائه فقد قدم رجال حرس الحدود أرواحهم ودماءهم فداء لشعب مصر العظيم وسقط منهم العديد من الشهداء والمصابين مؤكدين ولاءهم المطلق للوطن، ومجددين العزم على القضاء على الإرهاب والتطرف ومحاربته فى كافة أشكاله وصوره لتظل مصر وطنًا أمنًا مستقرًا لشعبها ينعم فيه بالخير والسلام.