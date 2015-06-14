أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإندبندنت: أسود وتماسيح فى شوارع العاصمة الجورجية بسبب الفيضانات

Google+ Print
الإندبندنت: أسود وتماسيح فى شوارع العاصمة الجورجية بسبب الفيضانات الإندبندنت: أسود وتماسيح فى شوارع العاصمة الجورجية بسبب الفيضانات
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المسئولين فى العاصمة الجورجية "تيبليسى" طالبوا المواطنين بضرورة البقاء فى منازلهم مع تجول الأسود والدببة والذئاب فى شوارع المدينة بعد هروبها من حديقة الحيوان عقب الفيضانات الهائلة التى أدت إلى مقتل سبعة أشخاص حتى الآن بينما لا يزال كثيرون فى عداد المفقودين.

وكانت المدينة قد شهدت هطول أمطار غزيرة فى منتصف ليل السبت، مما أدى إلى فيضان نهر فير فى المدينة ليجرف السيارات والمبانى وإغراق حديقة الحيوان تماما.

وكانت الأسود والدببة والنمور والذئاب من بين كثير من الحيوانات التى هربت، وكانت تجوب الشوارع صباح اليوم الأحد. وشوهد فرس النهر فى الساحة المركزية بالمدينة قبل أن يتم اصطحابه إلى بر الأمان من قبل السكان المحليين، حسبما ذكرت إحدى الوكالات المحلية. وعرض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لتمساح يسبح فى الشارع الذى أغرقته المياه.

ورغم محاصرة بعض الحيوانات وقتلها، إلا أن شرطة العاصمة الجورجية طالبت الناس بضرورة البقاء فى منازلها. وذكرت وسائل الإعلام الجورجية أن الكثير من الأشخاص فى عداد المفقودين، وهناك مخاوف من أن يكون اثنان من موظفى حديقة الحيوان من بين القتلى.

فيضانات تقتل 5 فى جورجيا وآخرون مفقودون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365