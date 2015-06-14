تشغيل المترو من 5.30 صباحا حتى الثانية من صباح اليوم الثانى فى رمضان

أعطى المهندس هانى ضاحى وزير النقل توجيهات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإنهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال استمرار إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو فى الخطوط الثلاثة، "حلوان – المرج" و"شبرا الخيمة – المنيب" و"العتبة – الأهرام بمصر الجديدة".

كما وجه وزير النقل، بضرورة تعديل ساعات تشغيل مترو الأنفاق خلال الشهر الكريم، كما وجه ضاحى، بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بنقاط الإسعاف المنتشرة بالمحطات المختلفة لاستقبال أى حالة مرضية طارئة والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف.

وطالب وزير النقل، بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن وخدمة الواتس آب، ويستمر العمل بها على مدى اليوم لتلقى شكاوى المواطنين وحلها، كما أوصى وزير النقل، مشدداً على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وفى هذا السياق صرح المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، بأنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات بإجمالى (1610) رحلات يومياً بخطوط المترو الثلاثة لتواكب الزيادة فى عدد الركاب، منها (520) رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر (4ق)، ونحو (660) رحلة بالخط الثانى بزمن تقاطر (3 ق)، و(430) رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر (5 ق)، وأضاف الفضالى أنه تم الاستعداد برحلات إضافية يومياً بالخطين الأول والثانى يتم تشغيلهم فى حالة الزيادة غير المتوقعة فى أعداد الركاب، كما أنه تم إصدار تعليمات للسائقين بزيادة توقف القطارات بالمحطات المزدحمة طبقاً لجداول التشغيل ولإتاحة فرصة أكبر للركاب فى النزول والصعود وبما لا يتعارض مع التشغيل.

وأعلن الفضالى، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً، على أن تكون ساعات تشغيل القطارات طوال شهر رمضان المعظم من الساعة 5.30 صباحاً من أى بداية خط بالخطوط الثلاثة وينتهى فى تمام الساعة الواحدة صباحاً من محطات (المرج – شبرا الخيمة – المنيب – العتبة – الأهرام بمصر الجديدة) والساعة 12.40 صباحاً من محطة حلوان فقط على أن تتقابل القطارات بالخط الأول والثانى بمحطة الشهداء الساعة 1.30 صباحاً والخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 1.25 ق.

ومن جانبه أكد خالد صبره العضو المنتدب، أنه تم عمل مجموعات عمل بالمحطات لمتابعة أى مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيراً إلى زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك ويتم تشغيل مكاتب الاشتراكات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السـاعة الثالثة مساءً "بمناسبة بدء شهر رمضان".

وكلف صبره، المسئولين بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزى ( CCP – PCP ) لسير القطارات بخطوط المترو الثلاثة، والعمل على حل أى مشاكل تحدث فى أسرع وقت.