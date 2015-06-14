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تأجيل دعوى إثبات زواج «صافيناز» لـ 28 يونيو

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تأجيل دعوى إثبات زواج «صافيناز» لـ 28 يونيو تأجيل دعوى إثبات زواج «صافيناز» لـ 28 يونيو

قررت محكمة الأسرة بالدقي، برئاسة المستشار معتز بالله عزام، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الراقصة ” صافيناز”، والتي تطالب فيها بإثبات الزواج العرفي حتى تتمكن من الحصول على الإقامة، إلى جلسة 28 يونيو، للنطق بالحكم.

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الدقي تحمل رقم 147 لسنة 2015 وطالبت فيها بإثبات زواجها العرفي من المدعو أحمد عبد العظيم صاحب شركة سياحة، حتى تتمكن من الحصول على الإقامة بمصر وأجلتها المحكمة فى المرة الأولى إلى 14 يونيو لحضور ممثل عن منهم بالجلسة القادمة خاصة أن زوج الراقصة قد اعترف بالزواج.

 

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