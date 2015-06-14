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ضبط 44 ألفا و230 علبة سجائر من الخارج بمطروح

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ضبط 44 ألفا و230 علبة سجائر من الخارج بمطروح ضبط 44 ألفا و230 علبة سجائر من الخارج بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة أثناء مرورهم الأمنى بدائرة القسم من ضبط 44 ألفا و230 علبة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة المتهم "كريم ن ص"، والذى فر هاربًا عند مشاهدته للقوات.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


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