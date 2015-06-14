القبض على 6 مطلوبين على ذمة قضايا متنوعة فى الإسماعيلية

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على 6 مطلوبين لدى جهات التحقيق.

وكان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على (م. س. م) 24 سنة مقيم أبوعطوة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 3724 لسنة 2015 بتهمة جرح نافذ، و(ا. ع. ا) 18 سنة مقيم الحكر مطلوب فى القضية رقم 3745 لسنة 2015 جنايات المركز شروع فى قتل، و(ر. ص. ا) 25 سنة مقيم الحكر مطلوب فى القضية رقم 3745 لسنة 2015 جنايات المركز بتهمة الشروع فى القتل.

كما تم ضبط (ا. ا. ح) 30 سنة مقيم البلابسة مطلوب فى القضية رقم 2902 لسنة 2015 جنايات ثانى بتهمة البلطجة، و(ا. ر. ع) 22 سنة عاطل مقيم البلابسة مطلوب فى القضية رقم 2902 لسنة 2015 جنايات ثانى بلطجة، و(ح. ا. س) 40 سنة مقيم دائرة أبوصوير مطلوب فى القضية رقم 1797 لسنة 2015 بتهمة اختلاس.

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.