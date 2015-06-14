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مصرع سائحة روسية عقب إصابتها بأزمة قلبية أثناء غطسها بدهب

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مصرع سائحة روسية عقب إصابتها بأزمة قلبية أثناء غطسها بدهب مصرع سائحة روسية عقب إصابتها بأزمة قلبية أثناء غطسها بدهب
لقيت سيدة روسية مصرعها عقب إصابتها بإسفكسيا الغرق بمدينة دهب أثناء ممارستها الغطس.

البداية عقب تلقى اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطارا من العميد عبد العزيز ابو جندية مدير إدارة شرطة السياحة لجنوب سيناء، بوصول جثة سيدة روسية تدعى "إيزينا "47 سنة إلى مستشفى دهب التخصصى .

على الفور أمر اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة بفحص الإخطار وجمع تحريات حول الواقعة .

انتقل العقيد حاتم حداد رئيس مباحث شرطة السياحة لجنوب سيناء والمقدم عمرو عثمان ضابط مباحث سياحة دهب إلى المستشفى، وبسؤال زوجها وصديقتها أقروا أن السيدة المتوفية اتفقت مع أحد مراكز الغطس للنزول أسفل الماء بعمق 8 أمتار تحت سطح الماء بدهب، وأن المتوفية أصيبت بحالة إعياء شديدة فقاموا بإخراجها بمساعدة المدرب المرافق لهم، وحاولوا عمل الإسعافات الأولية لها، ولكن دون فائدة بعد أن أصيبت بأزمة قلبية أثناء الغوص أدت إلى حدوث إسفكسيا الغرق ثم وفاتها .

تحرر محضر بالواقعة وأرسلت إلى النيابة والتى أمرت بدفنها وإرسال جثمانها إلى دولتها عقب مناظرتها والتأكد من عدم وجود أى شبهة جنائية.
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مصر 365

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