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إسعاف البحر الأحمر: 11 جثة وأكثر من 13 مصابا فى حادث أتوبيس الغردقة

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إسعاف البحر الأحمر: 11 جثة وأكثر من 13 مصابا فى حادث أتوبيس الغردقة إسعاف البحر الأحمر: 11 جثة وأكثر من 13 مصابا فى حادث أتوبيس الغردقة
أعلنت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أن عدد ضحايا حادث أتوبيس الغردقة بلغت 11 حالة وفاة ووصل عدد المصابين أكثر من 14 مصابا لم يتم حصرهم تحديدا، وتم نقل الجثث لمستشفى الغردقة العام والمصابين بين مستشفى الغردقة العام والجونة لقرب مسافتها من موقع الحادث.

فيما أعلن مصدر أمنى إن جميع المصابين والتوفيق من عمال مجموعة فنادق الباتروس وأسرهم وكانوا مغادرين من الغردقة لمحافظاتهم.

وشاركت فى نقل جثامين ومصابى الأتوبيس حسبما ذكر الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف 10 سيارات إسعاف، ونقلوا جميعا لمستشفيات الغردقة العام والجونة.

وكانت ما بين الوفيات أطفال ونساء من أسر عمال مجموعة فنادق الباتروس وكان فى طريقهم لمحافظاتهم لقضاء أول أيام رمضان مع عائلاتهم.

انتقل على الفور إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية على رأسها اللواء حمد الجزار مدير أمن البحر الأحمر والدكتور عميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام والعميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى وجميع الإدارات الأمنية المختلفة من حماية مدنية وخلافة.

فيما وصل ومش لرفع الأتوبيس واعتداله للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين ورفعه أنقاضه من الطريق وتم بالفعل فتح الطريق.

وكان قد تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد انقلاب أتوبيس نقل عام تابع لمجموعة فنادق الباتروس بالكيلو 17 الغردقة غارب شمال الغردقة كان يقل عدد من عمال الفنادق وأسرهم.

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مصر 365