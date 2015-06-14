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القبض على 14 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

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القبض على 14 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية القبض على 14 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام، من القبض على 14 عاطلا وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث الأقسام بالقبض على (ا. س. ع) 28 سنة عاطل مقيم أبوعطوة وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "، و(م. ع. م) 23 سنةعاطل مقيم أبوعطوة وبحوزته "مطواة"، و( م. م. ب)22 سنة عاطل مقيم عزبة على عيد وبحوزته "سنجة"، و(م. ع. ع)22سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول وبحوزته " مطواة".

كما تم ضبط (إ .أ . ص ) 18 سنة عاطل ومقيم البلابسة وبحوزته " سنجة "، و(ط. ف. ا) 25 سنة عاطل و مقيم حى السلام وبحوزته "مطواة "، و(م. ع. م) 25 سنة عاطل مقيم البلابسة وبحوزته "مطواة"، و (ا. ع. ا) 22 سنة عاطل وبحوزته " مطواة "، و (م. س. م) 22 سنة عاطل مقيم البلابسة بحوزته "سنجة"، و ( إ. ح. ا) 23 سنة عاطل ومقيم البلابسة بحوزته " خنجر".

كما تم ضبط (م. ن. ع) 23 سنة عاطل مقيم الشهداء بحوزته "سنجة"، و (م. م. ص) 24 سنة عاطل مقيم حى السلام بحوزته "سنجة"، و (ع. س. ع) 26 سنة عاطل مقيم حى السلام بحوزته "مطواة"، و (ع . م . أ) 23 سنة عاطل ومقيم البلابسة دائرة قسم ثان وبحوزته "سنجة".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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