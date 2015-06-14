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صورة جثة مجهولة وفيديوهات لتظاهرات الإخوان بأحراز قضية "التخابر مع قطر"

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صورة جثة مجهولة وفيديوهات لتظاهرات الإخوان بأحراز قضية "التخابر مع قطر" صورة جثة مجهولة وفيديوهات لتظاهرات الإخوان بأحراز قضية "التخابر مع قطر"
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وفض الأحراز بالقضية.

وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف، وحلف الخبير الفنى الموكل لفض الأحراز اليمين القانونية، وتأكدت المحكمة من وصول الصوت وما يدور بالجلسة للمتهمين داخل القفص، وكذلك رؤيتهم شاشات العرض بوضوح.

وبدأت بفض الحرز 760 والخاص بالمتهم "كريمة الصيرفى" وأخرجت منه الهاتف المحمول أبيض اللون داخل جراب أسود اللون، وسلمته المحكمة للخبير لعرض محتواه، حيث تبين أن بداخله، كارت ميمورى وذاكرة الهاتف التى تحتوى على 27 مجلدا وملفا.

وتبين أن هناك مجلدا يحتوى على 3 ملفات صوت عبارة عن أغانٍ من قناة طيور الجنة، وكذلك صور لوالدها المتهم "أمين الصيرفى" وبعض الصور الأخرى لأطفال ومأكولات، ومنهم صورة لجثة لم يتم التعرف عليها وصور لافتات وأشخاص يرفعون علامة رابعة، وملف يحتوى على بعض الإيميلات.

وبفحص كارت الميمورى بالهاتف المحمول تبين أنه يحتوى على مقاطع لتظاهرات لجماعة الإخوان وشخص يغنى بالتظاهرة، وكذلك مقاطع صوتية لأناشيد دينية.

وكانت أسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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