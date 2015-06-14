أشخاص ممنوعون من شم البخور.. منهم مرضى الصدر والصداع النصفى

من منا لا تذكره رائحة البخور بالمساجد والحسين وآل البيت، والشعائر الدينية المختلفة، ولا شك أن للبخور الكثير من الفوائد والتى تجعل الكثير منا يستخدمه فى تعطير المنازل.

ولكن وحسبما توضح نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة، فللبخور أضرار كما له من فوائد، بل وللإنصاف فللبخور أضرار على بعض المرضى، خاصة من يعانون من مشكلات تتعلق بالجهاز التنفسى والشعب الهوائية، وأهم هذه الفئات على الإطلاق:

-مرضى الصدر وحساسيتها، واللذين يعانون من إثارة الحساسية من أقل رائحة غريبة على الجهاز التنفسى ويعد البخور أبرز الروائح التى تثير حساسية الصدر لدى بعض مرضاها.

>-بعض مرضى الزكام وجيوب الأنفية يعانون من صعوبة فى تقبل رائحة بعض أنواع البخور، لإثارة حساسية الجيوب الأنفية.

>-بعض الاشخاص يعانون من شعور بالغثيان فور شم بعض أنواع البخور، ويختلف الأمر من شخص إلى آخر.

>-بعض مرضى الصداع بأنواعه، خاصة الصداع النصفى قد يكون لديهم مشكلة فى شم بعض أنواع البخور وروائحه وتسبب لهم المزيد من الشعور بالصداع.

>-بعض الحوامل لا تفضل شم رائحة بعض أنواع البخور فقد تؤدى إلى شعورها بالغثيان.

>وإذا كنت من هؤلاء، فتنصحك نيفين، بضرورة تجنب شم البخور الذى يزعجك، وتخير أنواع يفضلها جهازك التنفسى.