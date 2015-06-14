لو عندك تشنج بالعضلات.. فتش عن نقص فيتامين "د" والبوتاسيوم

تظهر بعض العلامات على العظام، قد تكون دليلا على نقص عناصر معينة فى الجسم، مما تؤدى إلى حدوث مضاعفات كتشنج بالعضلات وألم بالعظام وضعف فى الأسنان .

ومن جانبه يقول الدكتور محمد سامى ألزهار أستاذ جراحة العظام، إن نقص بعض العناصر المعدنية فى الجسم ينتج عنه بعض المضاعفات التى تؤثر على العظام، فبالنسبة لنقص الكالسيوم والبوتاسيوم بالجسم، يظهر على شكل ألم شديد وتشنج بعضلات الساقين واليدين، وبالأخص خلال فترة الليل، وتلف فى اللثة وضعف فى الأسنان .

أما بالنسبة لنقص فيتامين د، يزيد من فرصة الإصابة بهشاشة العظام، حيث تكون السيدات أكثر عرضة للإصابة به وضعف وترقق بالعظام، موضحا أن نقص هذه العناصر فى الأطفال من الممكن أن تتسبب فى إصابتهم بالكساح أو تقوس الساقين، لذا فمن الضرورى الاهتمام بهذه العناصر.

يوصى د. محمد سامى ألزهار بضرورة الاهتمام بتناول الأكلات التى تحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، كالسبانخ والبيض ومنتجات الألبان واللحوم والخضروات الورقية والإكثار من تناول التمر والتعرض لأشعة الشمس فى فترة الفجر والغروب.