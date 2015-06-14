تقطيع السلطة وتركها فى الثلاجة والملوخية البايتة تصيبك بالمرض

توجد بعض العادات الخاطئة فى إعداد الطعام تفقده قيمته الغذائية وقد تحوله إلى سموم، ومنها تقطيع السلطة وتركها فى الثلاجة لفترة طويلة أو تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام أو إعادة تسخين بعض الأطعمة .

وحول هذا يوضح الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بعض النصائح لتناول غذاء صحى، تتم الاستفادة من عناصره الغذائية عند إعداده بطريقة صحية، فبالنسبة للسبانخ والملوخية، هناك بعض العادات الخاطئة تؤثر عليها وتفقدها القيمة الغذائية، كتكرار غليانها أو تبريدها، وهو ما ينتج عنه مواد سامة خطيرة تؤثر على الصحة، لذا من الضرورى إعداد كمية صغيرة على حسب الأشخاص الذين يتناولونها.

يشير أنه من الضرورى الابتعاد عن تناول المياه الغازية أثناء الطعام، لأنها تحدث صعوبة فى الهضم، وكثرة تناولها يؤدى إلى الفشل الكلوى، وبالنسبة لإعداد السلطة الخضراء، من الأفضل تقطيع الخضراوات قبل الأكل مباشرة، ولا يجب تركها فى الثلاجة لفترة طويلة، حيث تفقد القيمة الغذائية الموجودة بالخضراوات.

يتابع د. حسن حسونة أنه من الضرورى تجنب هذه العادات الخاطئة، والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام وعدم تقطيع الخضراوات وتركها فى الثلاجة لفترة طويلة.