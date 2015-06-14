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ضبط حالتى غش بالمحمول بإحدى لجان امتحان الثانوية بأسيوط

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ضبط حالتى غش بالمحمول بإحدى لجان امتحان الثانوية بأسيوط ضبط حالتى غش بالمحمول بإحدى لجان امتحان الثانوية بأسيوط
ضبط مراقبو لجنة مدرسة أسيوط الثانوية للبنات، طالبتين أثناء محاولتهما الغش بالمحمول فى امتحان مادة الفيزياء.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ من رئيس لجنة مدرسة أسيوط الثانوية للبنات، بضبط طالبتين أثناء محاولتهما الغش عن طريق التليفون المحمول داخل لجنة امتحان الفيزياء.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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