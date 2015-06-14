رئيس مدينة القناطر يشارك فى مبادرة لتجميل المدينة

‏شارك المحاسب عبد الحكيم القاضى رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، يوم رائدات ومبادرات القناطر لبرنامج "تنمية مهارات الدمج بسوق العمل" فى تجميل مدينة القناطر الخيرية.

وقدم رئيس المدينة الشكر للمشاركات فى المبادرة، كما قدم الشكر لهالة عاشور منسقة برنامج تنمية مهارات الدمج بسوق العمل والمسئولة عن المبادرة.

وقد شارك فى مبادرة تجميل مدينة القناطر الخيرية، جروب طاقة أمل، وجروب فيها حاجة حلوة، وجروب هنبدأ من جديد، وعدد من طلاب المدارس.

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