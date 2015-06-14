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بالصور.. وزير الآثار يتفقد ترميمات المصريين بمعبدى الأقصر والكرنك

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تفقد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، اليوم الأحد، أعمال الترميمات التى يجريها الخبراء المصريون والعاملون فى مجالات الترميم فى معبدى الكرنك والأقصر، للوقوف على تلك الأعمال ومدى إنهائها بصورة تليق بالآثار المصرية.

وفى بداية الجولة توجه وزير الآثار صباحًا لمعبد الأقصر وتفقد داخله عددًا من الأعمال والترميمات الخاصة بمقصورة رمسيس الثالث، والتى يتم إنهاء أعمال الترميم فيها بأيادى مصرية خالصة، حيث طالبهم بضرورة العمل بروح ودقة كبيرة للوصول لأعلى مستويات الجمال فى المعبد.

وانتقل الدماطى إلى معبد الكرنك وشهد أعمال الحفر لاستخراج حمامات تعود للعصور القديمة فى مواجهة المعبد والبهو الخاص به، كما تفقد العمال المصريون خلال أعمالهم فى الترميم على الطرق الحديثة، وشد من أزر العمال والخفراء الذين قاموا بأدوار كبيرة للغاية فى حماية السائحين خلال حادث معبد الكرنك الإرهابى.

كما تفقد وزير الآثار المتحف المفتوح داخل معبد الكرنك والذى تنقل فيه الآثار المخزنة والقطع التى لم تعرض من قبل فى المعابد بالمحافظة، وشهد عملية رفع قطعة أثرية وتركيبها بطريقة مصرية – فرنسية، وتوجه لمدينة إسنا لتفقد معبد إسنا وإطلاق مشروع لترميم أجزاء كبيرة منه، ومنها يتوجه إلى محافظة أسوان.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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