المحكمة العليا السعودية تدعو لتحرى هلال رمضان بعد غد الثلاثاء

دعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء بعد غد الثلاثاء .

وقالت المحكمة فى بيان لها اليوم "إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1436هـ".

وأضافت "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة".

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