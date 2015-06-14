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محافظ رام الله: الاحتلال أطلق النار بدم بارد على الشهيد غنايم قبل دهسه

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محافظ رام الله: الاحتلال أطلق النار بدم بارد على الشهيد غنايم قبل دهسه محافظ رام الله: الاحتلال أطلق النار بدم بارد على الشهيد غنايم قبل دهسه
أكدت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، أن استشهاد الشاب الفلسطينى عبد الله اياد غنايم (21 عاما) فجر اليوم الأحد، نتج عن إطلاق النار عليه بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، ومن ثم تم دهسه بعد مطاردة احتلالية له انقلب على إثرها جيب الاحتلال العسكرى عليه، محذرة من تبنى الرواية الاحتلالية الزائفة حيال الحادث.

وطالبت المحافظ غنام- أثناء وجودها وقيادة الأمن فى مجمع فلسطين الطبى للمشاركة بجنازة الشهيد- وسائل الإعلام بعدم الانجرار وراء رواية الاحتلال التى تم تناقلها، موضحة أن الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطينى بدم بارد سعى لخلق روايات ليس لها أصل بهدف تبرير جرائمه التى يندى لها الجبين، والتى تشكل جرائم حرب حقيقية بحق كل ما هو إنسانى.

وقالت غنام "إن قوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف وغيرها اغرورقت بالدم الفلسطيني"، مشددة على "أن العالم الذى يقف متفرجا على آهات شعبنا شريك بقتلنا واستهداف أبنائنا ".. مطالبة بحماية الشعب الفلسطينى من هذا الاحتلال الغاشم الذى يفتك بالأرض والأطفال والشباب.

وشددت على "أن شعبنا ماض على العهد وسيبقى يستكمل مسيرته النضالية إلى أن يحقق كافة حقوقه المسلوبة بصمود شعبنا وإرادته التى لا تلين ولا تنكسر ".
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