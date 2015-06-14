مسئول ليبى: تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البلاد

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس محمد القويرى، إن تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر المياه الإقليمية الليبية، جراء الفقر والجهل والصراعات العرقية فى تلك الدول والضعف الاقتصادى، منوهاً بأن هذا دليل ساطع على وجود خلل فى تركيبة النظام العالمى.

وأضاف القويرى أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين ليسوا جميعهم من دول الجوار إنما من دول أفريقية بعيدة نسبياً عن الحدود الليبية، لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم قلة الإمكانيات المتاحة لنا وعدم مساعدة المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى.

ودعا دول الجوار الليبى بالوقوف بجوار شقيقتهم ليبيا لأنه موضوع الهجرة غير الشرعية إنسانى وأمنى من الدرجة الأولى، لافتا أن ما يحدق بالبلاد من تهديدات من تنظيمات إرهابية ستؤثر بالطبع على كافة الدول الأوروبية اذا لم نقف جميعا ضد مكافحة الهجرة.

كما دعا القويرى، الاتحاد الأوروبى بتقديم مساعدات للبلاد، قائلا:- تلقينا العديد من الوعود بالمساعدة والوقوف بجوار ليبيا ضد الهجرة غير شرعية، ولكن لم تقدم لنا أى مساعدات حتى الآن، منوها بإن ليبيا هى خط الدفاع الأول عن السواحل الأوروبية.

وتمنى مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس محمد القويرى، تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة المقبلة من أجل استقرار الأمور بالبلاد.

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