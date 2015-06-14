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بالصور.. فيضان مدمر يضرب جورجيا .. والحيوانات المفترسة تهدد السكان

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بالصور.. فيضان مدمر يضرب جورجيا .. والحيوانات المفترسة تهدد السكان بالصور.. فيضان مدمر يضرب جورجيا .. والحيوانات المفترسة تهدد السكان

إيمان محمود

ضرب فيضان العاصمة الجوريجية “تلفيس” ، وأدى إلي مقتل ثمانية أشخاص وجرف العشرات من المباني والسيارات .

ووفقا لوكالات الأنباء في جورجيا ، فقد جاء الفيضان بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت طوال الليل على العاصمة.

 وأوضحت التقارير ، إلي ان الفيضان تسبب أيضا في هروب بعض الحيوانات من حديقة الحيوان التى تعرضت للتدمير،  وقتل ثلاثة عمال من العاملين الحديقة ، وفقدان 10 آخرين.

وأشارت الأنباء،  إلي انه بعض الحيوانات المفترسة هربت،  مثل النمور والأسود والدببة والذئاب، بعدما نجوا من الأقفاص التى دمرها الفيضان، وقد تم إصطياد وقتل بعض من تلك الحيوانات وجارى البحث عن الباقين.

من جانبه قال نائب رئيس بلدية تبليسى، إراكلي ليكفينادزه، ان   العشرات من العائلات تعرضت للتشرد بعد أن دمرت وتضررت منازلهم في العاصمة، وأضاف،  أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قدرت بعشرة ملايين دولار.

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