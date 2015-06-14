أحمد أبو هشيمة من المنيا: يجب أن يكون لدينا ثقافة تنظيم الأسرة

قال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين خلال افتتاح قرية الشيخ فضل ببنى مزار: إننا لم نقم بعمل شىء نستحق عليه الشكر هذا حقكم علينا.

وطالب أبوهشيمة الحضور بأن تتحول القرية إلى قرية منتجه مضيفا: إننى فوجئت بالأرقام الكبيرة لأعداد الأطفال فيجب أن يكون لدينا ثقافة تنظيم الأسرة حتى نستطيع ان نواجه التحديات القادمه .

وقدم أبوهشيمة التهنئة لكل الحضور مؤكدا على الاستمرار فى العمل من أجل القضاء على الفقر .

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