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انقلاب أتوبيس نقل عام فى الغردقة وإصابة 6 أشخاص

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انقلاب أتوبيس نقل عام فى الغردقة وإصابة 6 أشخاص انقلاب أتوبيس نقل عام فى الغردقة وإصابة 6 أشخاص
تعرض أتوبيس نقل عام، منذ قليل، للانقلاب بدائرى الغردقة الأوسط، وتحديدا بميدان جهينة، وانتقلت 10 سيارات إسعاف لمكان الواقعة.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد تلقيهم إخطارا بانقلاب أتوبيس عام بطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة.

على الفور تم إرسال 10 سيارات إسعاف، ونقلت حتى الآن 6 مصابين لمستشفى الجونة، وهناك وفيات ولم تعرف تحديدا الضحايا والمصابين.
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