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إنريكي يرفض رحيل الحدادي إلى أياكس

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إنريكي يرفض رحيل الحدادي إلى أياكس إنريكي يرفض رحيل الحدادي إلى أياكس

أبلغ لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة مهاجمه منير الحدادي بعدم السماح برحيله عن كامب نو هذا الصيف.

إنريكي منح الحدادي الفرصة في بداية الموسم، مع فترة الإيقاف التي كان موقعة على لويس سواريز. ولكن فرص المهاجم الشاب تلاشت مع تألق هجوم برشلونة.

والآن هبط فريق برشلونة ب إلى الدرجة الثالثة، وهو ما يعني صعوبة استمرار وضع الحدادي.

فالعقد الجديد للحدادي والذي وقعه مع برشلونة عقب تألقه في بداية الموسم المنصرم، ينص على استمرار المهاجم مع الفريق الأول في حال استمراره في كامب نو.

ويرغب أياكس في استعارة الحدادي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن إنريكي أبلغ إدارة برشلونة قبل الحصول على إجازة نهاية الموسم، برفضه رحيل الحدادي في الصيف. رغم المنافسة الشرسة التي ينتظرها المهاجم الشاب للحصول على فرصة المشاركة.

برشلونة منح مدير الكرة في أياكس مارك أوفر مارس وعدا بأن النادي الهولندي سيكون الوجهة الأولى للحدادي، في حال رحيله.

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