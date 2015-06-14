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الإسماعيلي للأهلي والزمالك: ' سيبونا في حالنا ' وارحموا السولية

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الإسماعيلي للأهلي والزمالك: ' سيبونا في حالنا ' وارحموا السولية الإسماعيلي للأهلي والزمالك: ' سيبونا في حالنا ' وارحموا السولية

انتقد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي ناديا الأهلي والزمالك بسبب تصريحهما برغبتهما في التعاقد مع لاعب الفريق عمرو السولية مما أدى إلى استبعاده من معسكر منتخب .

وشدد وحيد على أن النادي الإسماعيلي يرحب باحتراف السولية في الخارج ولن يبيعه لأي ناد داخل مصر.

وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية لقناة (CBC):"عمرو السولية ليس للبيع، متبقي في عقده موسم بأكمله".

وأضاف "الأهلي والزمالك ناديان كبيران، مستحيل أن يتفاوضا مع اللاعب قبل نهاية الموسم. أتمنى ألا يمتد صراع الأهلي والزمالك على الصفقات للنادي الإسماعيلي. أتمنى منهما أن يرحما اللاعب، فلقد استبعد من بسبب ذلك. أتمنى أن يتركونا في حالنا".

وأوضح "لم يتم تقديم أي عرض رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك لضم اللاعب. السولية ليس مطروحا للبيع داخل مصر، لكن ممكن بيعه لناد خارج مصر".

وأتم "في النهاية رغبة اللاعب هي التي تحدد مصيره. رئيس الإسماعيلي صرح من قبل أنه إذا أراد اللاعب الرحيل للأهلي فليعلن ذلك للجمهور، وللجمهور الحكم في الأمر. السولية صرح من قبل بأنه لن يلعب في مصر لغير الإسماعيلي".

وكان محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي قد كشف من قبل عن تلقيه عرضين شفهيين من الأهلي والزمالك لضم عمرو السولية.

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فيديو اليوم السابع

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